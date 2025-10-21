50 ilde FETÖ operasyonu! 286 şüpheli yakalandı | Video 21.10.2025 | 09:23 Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde emniyet şeridinde durarak patlayan tırın lastiğini değiştirmek isteyen 22 yaşındaki sürücü, başka bir tırın çarpması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 50 ilde FETÖ'ye yönelik son bir aydır polis tarafından devam eden operasyonlarda 286 şüphelinin yakaladındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 50 ilde FETÖ'ye yönelik son bir aydır polis tarafından devam eden operasyonlarda; 286 şüphelinin yakaladındığını belirterek 154'ünün tutuklandığını, 79'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerine ise devam edildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; terör örgütünün 'güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu. Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı."