54 saatlik karanlıktan kurtarılan Gizem Özkan: "Enkaz altında ilk 1 saat çok zor"
Depremin yıkıma neden olduğu illerden askeri uçaklarla İzmir'e getirilen 193 yaralının kentteki hastanelerde tedavileri sürüyor. 28 yaşındaki eczacı Gizem Özkan ve Ejder Güzel tedavisinin sürdüğü Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşadıklarını anlattı.
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