6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp yere fırlatmıştı! O müdür yardımcısının görev yeri değişti | Video
Muğla'nın Milas ilçesinden gelen görüntüler büyük tepki çekmişti... Bir ilkokulda görev yapan müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrencisini havaya kaldırdıktan sonra sınıfa fırlatarak attı. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken müdür yardımcının görev yerinin değiştiği ortaya çıktı.
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