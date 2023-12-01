Video Yaşam 6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp yere fırlatmıştı! O müdür yardımcısının görev yeri değişti | Video
6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp yere fırlatmıştı! O müdür yardımcısının görev yeri değişti | Video

6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp yere fırlatmıştı! O müdür yardımcısının görev yeri değişti | Video

01.12.2023 | 12:28

Muğla'nın Milas ilçesinden gelen görüntüler büyük tepki çekmişti... Bir ilkokulda görev yapan müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrencisini havaya kaldırdıktan sonra sınıfa fırlatarak attı. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken müdür yardımcının görev yerinin değiştiği ortaya çıktı.

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