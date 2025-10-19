Video Yaşam 64 yaşındaki sevgilisinin iş yerine almadığı 21 yaşındaki kadın binayı kundakladı | Video
19.10.2025 | 14:55

Beyoğlu’nda tekstil atölyesi olarak kullanılan binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, yangını 21 yaşındaki K.A.’nın çıkardığını tespit etti. İddiaya göre sevgilisi A.K. (64) ile iş yeri ve ev olarak kullanılan daireye giremediği için tartışan ve yangın çıkaran K.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yangın, dün saat 05.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında bitişikteki apartmanlarda oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, yoğun dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

SEVGİLİSİ İÇERİ ALMAYINCA BİNAYI KUNDAKLADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği, yapılan incelemede binanın kundaklandığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda K.A. isimli kadın yakalandı. Yapılan çalışmalarda, K.A. ile iş yeri sahibi A.K. arasında gün içinde tartışma yaşandığı, K.A.'nın sabah saatlerinde yeniden olay yerine gelerek iş yeri ve ev olarak kullanılan daireye girmek istediği, A.K. kapıyı açmayınca binayı ateşe verdiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli K.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

