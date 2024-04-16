Video Yaşam 77 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi | Video
77 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi | Video

77 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi | Video

16.04.2024 | 15:46

Samsun'da polis tarafından 77 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir tütüncüde kaçak makaron satışının yapıldığı bilgisini elde etmeleri üzerine bahse konu iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 77 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili B.Y. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı | Video 00:59
Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı | Video 16.04.2024 | 16:31
77 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi | Video 00:29
77 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi | Video 16.04.2024 | 15:46
Minibüsüyle ezip öldürüp kaçtı, dönüp direksiyonu yine kalabalığın üzerine sürdü | Video 02:04
Minibüsüyle ezip öldürüp kaçtı, dönüp direksiyonu yine kalabalığın üzerine sürdü | Video 16.04.2024 | 16:12
Adana’da lüks otomobil otobüs durağına çarptı: 7 yaralı | Video 02:41
Adana’da lüks otomobil otobüs durağına çarptı: 7 yaralı | Video 16.04.2024 | 15:22
Kendisine oy vermeyen baldızı ve bacanağına şiir yazmıştı, film teklifi aldı | Video 04:51
Kendisine oy vermeyen baldızı ve bacanağına şiir yazmıştı, film teklifi aldı | Video 16.04.2024 | 15:20
İzmir’de oyuncak tüfekle gasp anı kamerada | Video 00:34
İzmir'de oyuncak tüfekle gasp anı kamerada | Video 16.04.2024 | 15:20
Başıboş köpek dehşeti! Yaralanan kadın tanınamaz hale geldi | Video 03:35
Başıboş köpek dehşeti! Yaralanan kadın tanınamaz hale geldi | Video 16.04.2024 | 14:23
Antalya’da dehşet! 34 yıllık hayat arkadaşını bıçaklayarak öldürdü | Video 01:05
Antalya'da dehşet! 34 yıllık hayat arkadaşını bıçaklayarak öldürdü | Video 16.04.2024 | 13:55
Diyarbakır’da otomatik silahlarla havaya ateş eden zanlılar tutuklandı | Video 01:43
Diyarbakır’da otomatik silahlarla havaya ateş eden zanlılar tutuklandı | Video 16.04.2024 | 11:21
İstanbul’da yunusların coşkusu kameraya yansıdı | Video 03:07
İstanbul’da yunusların coşkusu kameraya yansıdı | Video 16.04.2024 | 13:06
Uzman çavuş sağlık çalışanını, sarılır gibi yapıp ısırdı | Video 00:57
Uzman çavuş sağlık çalışanını, sarılır gibi yapıp ısırdı | Video 16.04.2024 | 12:23
Telefon bataryasının patlama anı kamerada | Video 02:07
Telefon bataryasının patlama anı kamerada | Video 16.04.2024 | 12:23
Akrep yedim dedi, hayatını kaybetti | Video 02:21
"Akrep yedim" dedi, hayatını kaybetti | Video 16.04.2024 | 12:23
Müge Anlı’da film gibi olay! Yıllarca baba hasreti çeken Etiyopyalı Eman’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı! | Video 03:55
Müge Anlı’da film gibi olay! Yıllarca baba hasreti çeken Etiyopyalı Eman’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı! | Video 16.04.2024 | 11:35
Bıçaklı saldırgan polisin tek hamlesiyle etkisiz hale getirildi | Video 01:53
Bıçaklı saldırgan polisin tek hamlesiyle etkisiz hale getirildi | Video 16.04.2024 | 11:08
Silahlı yaralama olayından kaçarken polise çarptılar: 2 polis yaralandı | Video 06:58
Silahlı yaralama olayından kaçarken polise çarptılar: 2 polis yaralandı | Video 16.04.2024 | 11:02
İnci kefali için 3 aylık av yasağı başladı | Video 05:24
İnci kefali için 3 aylık av yasağı başladı | Video 16.04.2024 | 10:02
Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor! Engerek yılanı böyle görüntülendi | Video 00:49
Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor! Engerek yılanı böyle görüntülendi | Video 16.04.2024 | 10:02
İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği’nden Tanzanya’ya Ramazan yardımı | Video 04:36
İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği'nden Tanzanya’ya Ramazan yardımı | Video 16.04.2024 | 09:35
Adana’da 54 ruhsatsız silah ele geçirildi, 373 şahıs yakalandı | Video 00:44
Adana’da 54 ruhsatsız silah ele geçirildi, 373 şahıs yakalandı | Video 16.04.2024 | 10:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA