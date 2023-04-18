7'den 70'e herkes camilere akın etti: Kadir Gecesi dualarla idrak edildi | Video

Kırıkkale'de, "Bin aydan daha hayırlı" olduğu kabul edilen Kadir Gecesi'nde camileri dolduran 7'den 70'e kadın, erkek, çocuk binlerce vatandaş namaz kılıp dua etti.