8 yıllık yol verme tartışması cinayetle sonlandı! Yaşanan o anlar güvenlik kamerasında | Video
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Eskişehir’de 8 yıl öncesine dayanan aracına yol verme tartışmasından dolayı aralarında husumet bulunan İsa Demirci’nin, Mustafa S. tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü anlar ortaya çıktı.
Olayın olduğu yerdeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler adeta kan dondurdu. Eşi ile aracına binen İsa Demirci'nın kendisine doğru koşarak gelen Mustafa S.'nin hedefi olduğu anlarda aracından inemediği görüldü.
Olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülen Mustafa S. ise bir süre sonra teslim olurken, adli sürecinin ardından dün müebbet hapis cezasına çarptırıldı.