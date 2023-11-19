Abant Gölü Milli Parkı karla kaplandı | Video
Türkiye’nin önemli tatil merkezlerinden olan Bolu Abant Gölü Milli Parkı’na mevsimin ilk karı yağdı.
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