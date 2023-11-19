Video Yaşam Abant Gölü Milli Parkı karla kaplandı | Video
Abant Gölü Milli Parkı karla kaplandı | Video

Abant Gölü Milli Parkı karla kaplandı | Video

19.11.2023 | 11:10

Türkiye’nin önemli tatil merkezlerinden olan Bolu Abant Gölü Milli Parkı’na mevsimin ilk karı yağdı.

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Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'na mevsimin ilk karı gece yağmaya başladı. Muhteşem doğasıyla büyüleyen Abant'ta yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kasım ayının sonlarına doğru hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü Abant bölgesinde vatandaşlar güne karla uyandı. Vatandaşlar uzun süre araçlarında temizlik yaptıktan sonra yola çıkabildi. Kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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