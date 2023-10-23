Abant'ta hazan mevsimi güzelliği | Video
Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda hazan mevsimi güzelliği yaşanıyor. Etrafı ormanlarla çevrili olan Abant’ta bir tarafta ağaçların yaprakları sararırken, diğer tarafta ise çiğdemler çiçek açtı.
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