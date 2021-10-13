Video Yaşam ABD ordusu kaç sivil öldürdü? Askeri öldürüyor, basını yazmıyor...
ABD ordusu kaç sivil öldürdü? Askeri öldürüyor, basını yazmıyor...

ABD ordusu kaç sivil öldürdü? Askeri öldürüyor, basını yazmıyor...

13.10.2021 | 09:47

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ABD, 20 yıllık Afganistan işgalini başladığı gibi sonlandırdı. Giderayak aynı aileden 10 sivili daha öldürdüler. Pentagon’un ‘yanlışlıkla’ katlettiği siviller Afganistan ile sınırlı değil: Irak, Somali, Yemen, Pakistan… Peki ABD basını bu katliamları sayfalarında nasıl görüyor? Dünyanın Konuşmadıkları’nın bu bölümünde; Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren, ABD askerlerinin katliamlarına ABD basınının bakış açısını ele aldı...

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