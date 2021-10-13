ABD ordusu kaç sivil öldürdü? Askeri öldürüyor, basını yazmıyor...

ABD, 20 yıllık Afganistan işgalini başladığı gibi sonlandırdı. Giderayak aynı aileden 10 sivili daha öldürdüler. Pentagon’un ‘yanlışlıkla’ katlettiği siviller Afganistan ile sınırlı değil: Irak, Somali, Yemen, Pakistan… Peki ABD basını bu katliamları sayfalarında nasıl görüyor? Dünyanın Konuşmadıkları’nın bu bölümünde; Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren, ABD askerlerinin katliamlarına ABD basınının bakış açısını ele aldı...