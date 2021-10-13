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OTOMATİK OYNAT
02:25
Avcılar'da asansörde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı 13.10.2021 | 10:48
04:08
03:01
Cadde ortasında ateş ederken 'senin kanın bana helaldir' diye bağırmış 13.10.2021 | 10:42
04:52
04:51
200 bin lirayı çöpe attı, oğlunun dikkati parayı kurtardı | Video 13.10.2021 | 10:24
04:45
Alışveriş için girdiği marketten ayağı kırık çıktı 13.10.2021 | 10:14
00:49
Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor 13.10.2021 | 10:16
05:29
04:13
Evi yanan arkadaşları için seferber oldular | Video 13.10.2021 | 10:05
02:20
Amerikalı turist otel çalışanını sokak ortasında dövdü | Video 13.10.2021 | 10:09
03:25
Avrupa ümidiyle Yunanistan’a gittiler, işkence edilerek geri gönderildiler 13.10.2021 | 09:59
00:37
İstanbul'da müşteri ile kargocu arasındaki kavga kamerada 13.10.2021 | 10:02
01:00
Sancaktepe'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk! 13.10.2021 | 09:54
04:09
SON DAKİKA: Antalya Kemer'deki orman yangınına müdahale devam ediyor 13.10.2021 | 09:24
06:10
ABD ordusu kaç sivil öldürdü? Askeri öldürüyor, basını yazmıyor... 13.10.2021 | 09:47
02:21
Tekirdağ'da vahşet! Katlettiği gelinini parçalara ayırıp, çöp kovasına koydu 13.10.2021 | 09:24
04:00
10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi 13.10.2021 | 09:32
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Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video 13.10.2021 | 09:36
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Türkiye'de ilk defa tespit edilen böcek, ağaçlara zarar veriyor 13.10.2021 | 09:30
ABD, 20 yıllık Afganistan işgalini başladığı gibi sonlandırdı. Giderayak aynı aileden 10 sivili daha öldürdüler. Pentagon’un ‘yanlışlıkla’ katlettiği siviller Afganistan ile sınırlı değil: Irak, Somali, Yemen, Pakistan… Peki ABD basını bu katliamları sayfalarında nasıl görüyor? Dünyanın Konuşmadıkları’nın bu bölümünde; Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren, ABD askerlerinin katliamlarına ABD basınının bakış açısını ele aldı...