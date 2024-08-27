Adam öldürme suçundan aranan firari şahıs yakalandı | Video
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İl emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.
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