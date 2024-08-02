Adana Kozan'da yangın söndürme helikopteri göle düştü
Adana'nın Kozan ilçesinde yangın söndürme helikopteri gölden su alırken göle düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.
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