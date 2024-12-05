Adana’da 12 milyon kaçak makaron ve 567 litre kaçak alkol ele geçirildi | Video 05.12.2024 | 11:34 Adana’da polisin yaptığı operasyonda 12 milyon gümrük kaçağı makaron ile 567 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gümrük kaçağı ürünleri satan kişilere yönelik operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde, 1 depodan ve araçtan 12 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Başka bir işyerinden ise 567 litre gümrük kaçağı alkol, 170 alkol bandrolü, 80 alkol etiketi, 70 şişe kapşonu ele geçirildi.Operasyonda yakalanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.