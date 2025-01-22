Adana'da acı olay! Cam silerken 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti | Video
Adana’da 13. kattaki evinin camını silen bir kadın aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Yapılan incelemelerin ardından Atapek'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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