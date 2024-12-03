Adana'da sokakta yarışan sürücülere baskın | Video
Adana'da trafik polisleri ile yunus polisleri kentte drift atan sokak yarışı düzenleyen kişilere yönelik şok uygulama düzenledi. Uygulamada 61 araç sürücüsüne 331 bin 844 TL para cezası uygulandı.
Uygulamada şok baskın yapan polis, plakasız, sürücü belgesiz, drift atan ve diğer maddelerden olmak üzere 61 sürücüye 331 bin 844 TL para cezası uyguladı. Uygulamada 19 araç ise trafikten men edildi.
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