Video Yaşam Adana'daki öldüresiye dayak 'araba mülkiyeti' yüzündenmiş! | Video

Adana'daki öldüresiye dayak 'araba mülkiyeti' yüzündenmiş! | Video

Adana'daki öldüresiye dayak 'araba mülkiyeti' yüzündenmiş! | Video
30.07.2020 | 16:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana'daki öldüresiye dayak 'araba mülkiyeti' yüzündenmiş! | Video 03:50
Adana'daki öldüresiye dayak 'araba mülkiyeti' yüzündenmiş! | Video 30.07.2020 | 16:35
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta nine ve torununu öldüren yangının faili bulundu | Video 00:23
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta nine ve torununu öldüren yangının faili bulundu | Video 30.07.2020 | 16:43
Bayram namazı nasıl kılınır? Nihat Hatipoğlu'dan uygulamalı 'Bayram Namazı' kılınışı... | Video 03:13
Bayram namazı nasıl kılınır? Nihat Hatipoğlu'dan uygulamalı 'Bayram Namazı' kılınışı... | Video 30.07.2020 | 16:34
Malatya'da dev uyuşturucu operasyonu! Akrep logolu paketlerde 195 kilo eroin ele geçirildi | Video 03:18
Malatya'da dev uyuşturucu operasyonu! Akrep logolu paketlerde 195 kilo eroin ele geçirildi | Video 30.07.2020 | 16:27
Sinan Akçıl'dan flaş 'vücudum formda' paylaşımı | Video 00:11
Sinan Akçıl'dan flaş 'vücudum formda' paylaşımı | Video 30.07.2020 | 16:12
Son Dakika Haberi: İzmir'de havaya ateş açan maganda hakkında flaş gelişme | Video 00:15
Son Dakika Haberi: İzmir'de havaya ateş açan maganda hakkında flaş gelişme | Video 30.07.2020 | 15:38
Son Dakika Haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü’nden flaş Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez açıklaması | Video 02:04
Son Dakika Haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü’nden flaş Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez açıklaması | Video 30.07.2020 | 15:08
İstanbul Büçükçekmece'de kadın cinayeti: Barışalım diye götürdü; başından vurarak öldürdü! | Video 09:19
İstanbul Büçükçekmece'de kadın cinayeti: "Barışalım" diye götürdü; başından vurarak öldürdü! | Video 30.07.2020 | 14:26
Suriye'de Ayasofya Camii'nin kopyasının kilise olarak inşaa edileceği iddia edildi | Video 01:11
Suriye'de Ayasofya Camii'nin kopyasının kilise olarak inşaa edileceği iddia edildi | Video 30.07.2020 | 14:21
Ünlü Manken Çağla Şikel'in uzun esnek bacakları ile kapı açıp kapattığı videoları sosyal medyayı salladı | Video 00:37
Ünlü Manken Çağla Şikel'in uzun esnek bacakları ile kapı açıp kapattığı videoları sosyal medyayı salladı | Video 30.07.2020 | 14:18
Son Dakika Haberi: Çağla Şikel ve Alişan'ın bacak kaldırma kapışması sosyal medyada olay oldu | Video 00:37
Son Dakika Haberi: Çağla Şikel ve Alişan'ın bacak kaldırma kapışması sosyal medyada olay oldu | Video 30.07.2020 | 13:57
Son dakika: Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi | Video 01:19
Son dakika: Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi | Video 30.07.2020 | 12:17
Son Dakika Haberi: İstanbul Kağıthane'de dehşete düşüren görüntü! Ağaçta asılı cesette işkence... | Video 00:50
Son Dakika Haberi: İstanbul Kağıthane'de dehşete düşüren görüntü! Ağaçta asılı cesette işkence... | Video 30.07.2020 | 11:27
Müge Anlı ve Dostları Aşevi büyümeye devam ediyor | Video 08:10
Müge Anlı ve Dostları Aşevi büyümeye devam ediyor | Video 30.07.2020 | 11:18
Antalya'da 'Hain evlat' kumar borcunu ödemeyi kabul etmeyen babasını vurdu | Video 01:13
Antalya'da 'Hain evlat' kumar borcunu ödemeyi kabul etmeyen babasını vurdu | Video 30.07.2020 | 11:00
İstanbul trafik durumu: Kurban Bayramı öncesi İstanbul trafik yoğunluk haritası nasıl? Canlı trafik bilgileri | Video 04:50
İstanbul trafik durumu: Kurban Bayramı öncesi İstanbul trafik yoğunluk haritası nasıl? Canlı trafik bilgileri | Video 30.07.2020 | 11:02
Kurban Bayramı arefesinde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Nihat Hatipoğlu paylaştı: Arefe günü hangi zikirler çekilir? | Video 05:30
Kurban Bayramı arefesinde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Nihat Hatipoğlu paylaştı: Arefe günü hangi zikirler çekilir? | Video 30.07.2020 | 10:54
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama | Video 01:40
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama | Video 30.07.2020 | 10:42
Nihat Hatipoğlu'dan Kurban Bayramı arefe günü, gecesi okunacak özel dua | Video 01:15
Nihat Hatipoğlu'dan Kurban Bayramı arefe günü, gecesi okunacak özel dua | Video 30.07.2020 | 10:30
İBB personelinin resmi araçlarla içki içip alem yaptığı skandal görüntülere tepkiler büyüyor | Video 00:55
İBB personelinin resmi araçlarla içki içip alem yaptığı skandal görüntülere tepkiler büyüyor | Video 30.07.2020 | 08:36

Adana'da, oğlu Ergün Tunçkıran'a ait petshopta beklediği sırada dünürü A.H.S. ve beraberindekiler tarafından öldüresiye dövülen Mehmet Tunçkıran, başından, omzundan ve belinden yaralandı. Aileler arasındaki husumetin, Tunçkıran'ın kredi çekerek aldığı otomobili, eşinin üzerine yapmayı kabul etmemesi yüzünden yaşandığı öne sürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 15 Temmuz akşamı merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı?nda meydana geldi. A.H.S. ile yanında eli sopalı 10 kişi, aralarında husumet bulunan damadı Ergün Tunçkıran'ın petshop dükkanına geldi. Müşterilerin ayrılmasının ardından iş yerine giren A.H.S. ve yanındakiler, Ergün Tunçkıran'ın babası Mehmet Tunçkıran?a yumruk ve sopalarla saldırdı. Dakikalarca darbedilen Tunçkıran, yaralandı. Saldırının ardından şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar iş yerindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Yaralı halde iş yerinden çıkıp yardım isteyen Tunçkıran, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırıldı. Başında, belinde ve omzunda kırıklar oluşan Tunçkıran, tedavisinin ardından taburcu edildi.


OTOMOBİL YÜZÜNDEN HUSUMET YAŞAMIŞLAR
Öte yandan bir süre önce Ergün Tunçkıran'ın babasının üzerine yaklaşık 200 bin TL kredi çekerek otomobil aldıkları öğrenilirken, A.H.S.?nin de damadından bu otomobili kızının üzerine yapmasını istediği öne sürüldü. Ergün Tunçkıran'ın bu teklifi kabul etmemesi üzerine aileler arasında husumet olduğu ve saldırının da bu nedenle gerçekleştiği iddia edildi.


BABAM ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Babası, kayınpederi tarafından darbedilen Ergün Tunçkıran, şikayetçi olduklarını belirterek, "Ben olmadığım için iş yerinde vekaleten babam duruyordu. Aile içindeki sıkıntılarımızdan dolayı eşimin babası 10-15 kişiyle iş yerimi basıp, babamı ölümüne darbetmişler. Babamın başında 15 santimetre kırık, belinde ve omzunda kırıklar var. Babam ölümden dönmüş, evde çelik korseyle yatıyor. Hayati tehlikesi yok ama gündelik yaşamı olumsuz etkilendi. Bunu yapanların hepsi elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor" diye konuştu.


Darbedilerek yaralanan Mehmet Tunçkıran'ın durumunun iyi olduğu, olayın ardından gözaltına alınan A.H.S. ve yanındakilerin ise polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan A.H.S. ve yanındakilerin ise polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA