Adana'ya tatile geldi, kardeşine kötü davranan eniştesini öldürdü! | Video
Adana'ya tatile gelen bir kişi kardeşine kötü davrandığını öne sürerek tartıştığı eniştesini tabanca ile vurarak öldürdü. Cinayet ekiplerince yakalanırken ifadesinde, "Konuşmak için buluşmuştuk, kavga çıkınca olan oldu. Pişmanım” dediği öğrenildi.
"İSTANBUL'DAN TATİLE GELDİ, ENİŞTE KATİLİ OLDU"
İstanbul'dan Adana'ya tatile gelen Mehmet Kuş, kız kardeşine kötü davranan eniştesi Faruk Soyyiğit ile konuşmak için mahalledeki bir sokakta buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Kuş, eniştesi Soyyiğit'i tabanca ile vurarak kaçtı. Yaralanan Soyyiğit kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Soyyiğit hastaneye kaldırdı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şüpheliyi yakalamak için yaptığı çalışmalarda Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını belirledi. Ekipler bunun üzerine eve operasyon yaparak Mehmet Kuş'u yakaladı. Kuş emniyetteki ifadesinde," Ablama kötü davranıyordu, konuşmak için buluşmuştuk. Kavga çıkınca olan oldu, pişmanım" dediği öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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