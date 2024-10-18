Adıyaman'da motosikletin takla atma anları kameraya yansıdı 18.10.2024 | 14:49 Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin takla atma anları kameralara yansıdı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde Muhammed Emin B. idaresindeki 02 AAS 978 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Meydana gelen kaza anları kameralara saniye saniye yansıdı.Yaşanan kazada sürücü Muhammed Emin B. ile motosiklette bulunan Koray E. yaralandı. Yaralılar, Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.