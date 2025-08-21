Video Yaşam Adliyeden çıkarılan zanlılara silahlı saldırı: 2 yaralı | Video
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde adliye çıkışında jandarma aracına bindirilen 2 zanlıya silahlı saldırı düzenlendi. Olayda biri ağır olmak üzere 2 zanlı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siverek Adliyesi önünde yaşandı. Haklarında mahkemeye zorla getirilme kararı bulunan Yılmaz S. ile Necati S., işlemlerinin ardından adliye çıkışı jandarma aracına bindirildi. Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi araca silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda araç içindeki her 2 zanlı da yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinden kaçtı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan zanlılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırıda şans eseri herhangi bir jandarma personeli yaralanmadı. Polis ve jandarma ekipleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Siverek Kaymakamı Salih Sak da olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

