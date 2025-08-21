Adliyeden çıkarılan zanlılara silahlı saldırı: 2 yaralı | Video
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde adliye çıkışında jandarma aracına bindirilen 2 zanlıya silahlı saldırı düzenlendi. Olayda biri ağır olmak üzere 2 zanlı yaralandı.
Saldırıda şans eseri herhangi bir jandarma personeli yaralanmadı. Polis ve jandarma ekipleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Siverek Kaymakamı Salih Sak da olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
