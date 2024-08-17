Afyon İhsaniye'de uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda İhsaniye ilçesi Kayıhan beldesinde yasadışı kenevir eken bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.