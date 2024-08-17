Video Yaşam Afyon İhsaniye'de uyuşturucu operasyonu
Afyon İhsaniye'de uyuşturucu operasyonu

Afyon İhsaniye'de uyuşturucu operasyonu

17.08.2024 | 14:42

Afyonkarahisar’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda İhsaniye ilçesi Kayıhan beldesinde yasadışı kenevir eken bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 ağır 5 yaralı | Video 01:24
Ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 ağır 5 yaralı | Video 17.08.2024 | 15:32
Antalya’da 7 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı | Video 02:25
Antalya'da 7 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı | Video 17.08.2024 | 15:04
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 13 yaralı | Video 01:23
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 13 yaralı | Video 17.08.2024 | 15:03
Cezaevinden firar eden 4 şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı 00:28
Cezaevinden firar eden 4 şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı 17.08.2024 | 14:44
Düğün magandalarını sosyal medya yakalattı! 01:00
Düğün magandalarını sosyal medya yakalattı! 17.08.2024 | 14:43
Afyon İhsaniye’de uyuşturucu operasyonu 00:37
Afyon İhsaniye'de uyuşturucu operasyonu 17.08.2024 | 14:42
Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video 00:54
Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video 17.08.2024 | 14:17
Bolu’daki orman yangını helikopter kamerası ile görüntülendi 00:27
Bolu'daki orman yangını helikopter kamerası ile görüntülendi 17.08.2024 | 14:21
Bolu’da yanan alanlar helikopter kamerası ile görüntülendi | Video 00:27
Bolu'da yanan alanlar helikopter kamerası ile görüntülendi | Video 17.08.2024 | 14:17
Afyonkarahisar’da biçerdöverli düğün konvoyunu görenler şaşkına döndü | Video 01:35
Afyonkarahisar’da biçerdöverli düğün konvoyunu görenler şaşkına döndü | Video 17.08.2024 | 13:07
Rus dağcı, bedensel engeline rağmen Ağrı Dağı’na zirve yaptı 02:31
Rus dağcı, bedensel engeline rağmen Ağrı Dağı'na zirve yaptı 17.08.2024 | 13:39
Hakkari’de çamaşır makinasında yıkanan yılan kamerada! 00:59
Hakkari'de çamaşır makinasında yıkanan yılan kamerada! 17.08.2024 | 13:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatyalılara seslendi: Yeni dönemde güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz 01:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatyalılara seslendi: Yeni dönemde güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz 17.08.2024 | 13:17
Damperi açık tır PTS direğini yıktı! O anlar kamerada | Video 02:20
Damperi açık tır PTS direğini yıktı! O anlar kamerada | Video 17.08.2024 | 12:42
Erzincan’da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı | Video 02:20
Erzincan’da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı | Video 17.08.2024 | 12:29
Giresun’da dere yatağında ölü bulunan kayıp kadın olayı ile ilgili biri çocuk 4 kişi tutuklandı | Video 04:09
Giresun'da dere yatağında ölü bulunan kayıp kadın olayı ile ilgili biri çocuk 4 kişi tutuklandı | Video 17.08.2024 | 12:28
Esenyurt’ta narkotik operasyonu: 14 bin 14 adet epilepsi hapı ve uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:44
Esenyurt'ta narkotik operasyonu: 14 bin 14 adet epilepsi hapı ve uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 17.08.2024 | 10:52
Gece yarısı yüzerken denizde kaybolan kadının cesedi bulundu 03:36
Gece yarısı yüzerken denizde kaybolan kadının cesedi bulundu 17.08.2024 | 11:31
Bursa’da benzin bidonu bomba gibi patladı mahalle ayağa kalktı 01:10
Bursa'da benzin bidonu bomba gibi patladı mahalle ayağa kalktı 17.08.2024 | 11:31
Antalya’da alevlerin evlerine yaklaştığını gören vatandaşların korku dolu anları kamerada 00:37
Antalya'da alevlerin evlerine yaklaştığını gören vatandaşların korku dolu anları kamerada 17.08.2024 | 11:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA