Video Yaşam Afyonkarahisar 5 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı!

Afyonkarahisar 5 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı!

Afyonkarahisar 5 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı!
14.04.2021 | 08:32

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında 3 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan TIR sürücüleri ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü.

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Kaza, saat 00.00 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 60'ıncı kilometresi Sandıklı Meslek Yüksekokulu yakınlarında meydana geldi. Ayonkarahisar'dan Antalya istikametine giden 3 TIR ve 2 otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, jandarma ve polis sevk edildi.


Kazada yaralanan TIR sürücüleri İsa A. ve Vedat E. sıkıştıkları yerden itfaiye ve sağlık ekipleri yardımı ile kurtarıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi bir müddet trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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