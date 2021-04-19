Afyonkarahisar'da iftar saatinde feci ölüm!

Afyonkarahisar’da 79 yaşındaki kadın oturduğu 1. kattaki evin penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Cumhuriyet mahallesindeki 3 katlı binanın birinci katındaki evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güler Teke (79) isimli yaşlı kadın iftar saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü evin penceresinden beton zemine düştü. Yaklaşık 6 metre yüksekten yere çakılan yaşlı kadın kanlar içinde kalırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Teken Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Teke yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayın ardından bölgeye polis ekipleri ise evde ve kadının düştüğü yerde detaylı bir inceleme yaptı. Teke'nin oğlu İbrahim Teke ise annesinin düşmüş mü yoksa atlamış mı olduğunu bilmediklerini ifade etti. Öte yandan, hayatını kaybeden Teke'nin kızı, yatalak olan damadı ve torunu ile aynı evde yaşadıkları öğrenildi.



Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.