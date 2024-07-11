Afyonkarahisar’daki depremin güvenlik kamerası görüntüleri görenleri ürküttü | Video
Afyonkarahisar’da meydana gelen ve yaklaşık 5 saniye süren 4.4 büyüklüğündeki depremin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri görenleri ürküttü.
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