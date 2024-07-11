Afyonkarahisar’daki depremin güvenlik kamerası görüntüleri görenleri ürküttü | Video 11.07.2024 | 09:58 Afyonkarahisar’da meydana gelen ve yaklaşık 5 saniye süren 4.4 büyüklüğündeki depremin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri görenleri ürküttü. VİDEO DEVAM EDİYOR

AFAD verilerine göre, deprem 06.24'de merkez üstü kent merkezi Ataköy mahallesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 5 saniye süren depremin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri görenleri ürkütmeye yetti. Ev ve iş yerlerinin kameralarına yansıyan görüntülerde depremin masa ve sandalyeler başta olmak üzere eşyaları yerinden oynattığı ve bir iş yerinde ise kapının pervazını düşürdüğü gözleniyor.