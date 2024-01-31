Ağrı’da dev buz sarkıtları oluştu | Video

Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu. Soğuk havanın etkisini en çok hissettirdiği illerin başında gelen Ağrı'da birçok noktada don meydana geldi. Evlerin çatılarında, pencere ve balkon boyunu aşan buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar ise araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı.