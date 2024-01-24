Ağrı'da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 11 yaralı | Video 24.01.2024 | 16:49 Ağrı'nın Hamur ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, öğle saatlerinde Patnos-Hamur karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi.Ş. A. yönetimindeki 34 GLA 664 plakalı yolcu otobüsü, Suvar kavşağına geldiği sırada, aynı yönde seyreden M. Ç. idaresindeki 27 ANB 092 plakalı kamyonetin sol şeride geçmesiyle çarpıştı.Çarpmanın etkisi ile her iki araçta orta refüjde bulunan direklere çarptı.Meydana gelen kazada E. E., M. D., D. B., G. B., R. A., H. G., S. N. C., K. A., Y. Y., D. A. ve kamyonet şoförü M.Ç. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Tutak Devlet Hastanesine kaldırdı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.