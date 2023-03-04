Video Yaşam Ahşap yük taşıyan gemi Antalya körfezi'nde yan yattı | video
Ahşap yük taşıyan gemi Antalya körfezi'nde yan yattı | video

Ahşap yük taşıyan gemi Antalya körfezi'nde yan yattı | video

04.03.2023 | 16:05

Antalya açıklarına demirleyen 'General Cargo Hasan' isimli kuru yük gemisi, taşıdığı ahşap yüklerin kayması nedeniyle yana doğru yattı.İlk etapta güvenlik bir şekilde limana çekilmesi düşülen geminin bulunduğu yerde yükü düzeltilmeye çalışılıyor.

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Antalya'ya dün akşam saatlerinde gelen 'General Cargo Hasan' isimli kuru yük gemisinin, ahşap yükünün kayması nedeniyle dengesi bozuldu. Mürettebat güvenlik amacıyla can yeleklerini giyip geminin arka tarafına toplanırken, Antalya Limanı'nda 6.2 kilometre açıkta bulunan gemi yana doğru yattı. İhbar üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, bir botla gemiye çıkarak incelemede bulundu. Mürettebat, geminin güvenli bir şekilde yükünün düzeltilmeye çalışıldığını, yardıma ihtiyaç olmadığını bildirdi.

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