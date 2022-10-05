AK Parti İzmir’in basın açıklamasında arbede | Video

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Muz yüklü konteynerde 48 kilo kokain yakalandı | Video 05.10.2022 | 11:58
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AK Parti İzmir İl Teşkilatı tarafından Çiğli Arıtma Tesisi Sahası kapısı önünde yapılmak istenen basın açıklamasında İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve partililer ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.