Akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücüye 46 bin lira ceza | Video
Hatay'ın Belen ilçesinde akaryakıt istasyonunda otomobille drift yapan M.T.'ye 46 bin lira para cezası uygulanıp, ehliyetine 60 gün el konuldu.
İlçedeki Fatih Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonuna giren M.T. yönetimindeki otomobil, drift yaptıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Şikayet üzerine polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek ulaştığı M.T.'ye 46 bin lira para cezası kesti. Ehliyetine 60 gün el konulan M.T.'nin otomobili de 60 gün trafikten men edildi.
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