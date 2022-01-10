Akaryakıt istasyonundan yola çıkan TIR'a otomobil çarptı: 5 ölü | Video

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- Çanakkale'de petrol istasyonundan anayola çıkan tıra çarpan otomobildeki 5 kişi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Biga-Çanakkale karayolunun 15'nci kilometresindeki meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Çanakkale yönünden Biga istikametine giden Birkan Gugul idaresindeki otomobil, ilçeye 15 kilometre mesafede bulunan bir akaryakıt istasyonundan Biga istikametine gitmek üzere anayola çıkan tıra yandan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Birkan Gugul ile birlikte toplam 5 kişi otomobilde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, anayoldaki bariyere çarparak durabildi. Otomobilin motor kısmından çıkan dumanlara diğer sürücüler yangın tüpüyle müdahale etti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerinepolis, jandarma, sağlık ve itfaiye sevk edildi. Polis ve jandarma çevre güvenliği alarak, güvenlik amacıyla yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.
Kazayı duyup olay yerine gelen ölenlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi. İtfaiye ekipleri otomobildeki sıkışan cenazeleri çıkardı.