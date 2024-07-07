Video Yaşam Akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı, yangın tarlaya sıçradı | Video
Akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı, yangın tarlaya sıçradı | Video

Akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı, yangın tarlaya sıçradı | Video

07.07.2024 | 12:25

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akaryakıt yüklü tanker devrilerek alev alev yandı. Etrafındaki tarlaya sıçrayan yangın Kâhta İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay sabah saat 07.15 civarında Kâhta-Diyarbakır yolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç. yönetimdeki 01 ANH 373 plakalı yakıt yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazanın ardından tankerde yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Yolun kenarına devrilen tankerden araç sürücüsü yara almadan kendi imkanlarıyla çıktı. Kısa sürede tankerden çıkan yangın yolun kenarındaki tarlaya sıçradı. Yanındaki evin camı kırıldı. Kahta Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saat yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından anız yangınının önüne geçildi.

Yangından dolayı bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pendik’te 4 aracın karıştığı kazada bir araç durağa daldı, 1 kişi yaralandı | Video 00:46
Pendik'te 4 aracın karıştığı kazada bir araç durağa daldı, 1 kişi yaralandı | Video 07.07.2024 | 12:25
Beykoz’da başıboş köpeklere müdahale etmeyen Beykoz Belediyesi’ne mahalleliden tepki | Video 04:08
Beykoz'da başıboş köpeklere müdahale etmeyen Beykoz Belediyesi'ne mahalleliden tepki | Video 07.07.2024 | 12:25
Akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı, yangın tarlaya sıçradı | Video 01:49
Akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı, yangın tarlaya sıçradı | Video 07.07.2024 | 12:25
Şanlıurfa’da ormanlık alan yangını kontrol altına alındı | Video 02:05
Şanlıurfa’da ormanlık alan yangını kontrol altına alındı | Video 07.07.2024 | 12:25
Çekiçli bakıcı cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası | Video 00:16
Çekiçli bakıcı cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası | Video 07.07.2024 | 12:35
Yolu kapatıp halay çeken konvoylar, sürücüleri çileden çıkardı | Video 00:30
Yolu kapatıp halay çeken konvoylar, sürücüleri çileden çıkardı | Video 07.07.2024 | 12:25
Bir bardak su ve bir muz ile 13 saat havada kaldı | Video 06:52
Bir bardak su ve bir muz ile 13 saat havada kaldı | Video 07.07.2024 | 10:25
Öfkeli şahıs sürücüyü yumruklayıp, otomobili böyle tekmeledi | Video 00:45
Öfkeli şahıs sürücüyü yumruklayıp, otomobili böyle tekmeledi | Video 06.07.2024 | 14:09
Alaşehir’de 8 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını: 5 tutuklama | Video 00:52
Alaşehir'de 8 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını: 5 tutuklama | Video 06.07.2024 | 13:42
Edirne’de 5 ATM’yi soymak isteyen hırsız: “Pişmanım” | Video 00:50
Edirne'de 5 ATM'yi soymak isteyen hırsız: “Pişmanım” | Video 06.07.2024 | 13:42
Günlük kiralık dairede öldürülen Murat Arpapay cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı | Video 01:00
Günlük kiralık dairede öldürülen Murat Arpapay cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı | Video 06.07.2024 | 12:50
Bursa’da eş zamanlı ’Kapan-2’ uygulaması | Video 01:33
Bursa'da eş zamanlı 'Kapan-2' uygulaması | Video 06.07.2024 | 11:26
İstanbul’da sevgili dehşeti kamerada: Aldatan sevgilisini darbedip bıçakladı! | Video 00:53
İstanbul'da sevgili dehşeti kamerada: Aldatan sevgilisini darbedip bıçakladı! | Video 06.07.2024 | 11:11
Herkes bakmaya bile korkarken o yılanlara fısıldıyor | Video 04:36
Herkes bakmaya bile korkarken o yılanlara fısıldıyor | Video 06.07.2024 | 11:06
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı: 2 gözaltı | Video 00:30
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı: 2 gözaltı | Video 06.07.2024 | 10:38
Yorgun mermi kurbanı 11 aylık Pera bebeğin ölümü ile ilgili 5 şahıs tutuklandı | Video 03:36
Yorgun mermi kurbanı 11 aylık Pera bebeğin ölümü ile ilgili 5 şahıs tutuklandı | Video 06.07.2024 | 09:55
Adana’ya tatile geldi, kardeşine kötü davranan eniştesini öldürdü! | Video 00:45
Adana'ya tatile geldi, kardeşine kötü davranan eniştesini öldürdü! | Video 06.07.2024 | 09:50
Araç ve iş yeri kurşunlayan 11 şüpheli operasyonla yakalandı: 10 tutuklama | Video 00:29
Araç ve iş yeri kurşunlayan 11 şüpheli operasyonla yakalandı: 10 tutuklama | Video 06.07.2024 | 09:46
Beylikdüzü’nde feci kaza: TIR’ın köprünün ayağına çarpması sonucu D-100 Karayolu trafiğe kapatıldı | Video 00:52
Beylikdüzü'nde feci kaza: TIR'ın köprünün ayağına çarpması sonucu D-100 Karayolu trafiğe kapatıldı | Video 05.07.2024 | 17:01
Ümraniye’de dur ihtarına uymayarak polise çarpan şüpheli tutuklandı | Video 02:19
Ümraniye’de dur ihtarına uymayarak polise çarpan şüpheli tutuklandı | Video 05.07.2024 | 13:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA