Akıncı'nın Filiz'i Ayça Erturan'dan eşine bebek sürprizi! | Video

ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizilerinden Akıncı'da 'Filiz' karakterine hayat veren Ayça Erturan, eşine bir sürpriz hazırladı. Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile evli olan Erturan, mutlu evliliğini bir bebekle taçlandıracağını eşine duyurmak istedi. Oğulcan Kırca, eşinin sürprizi karşısına şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Ayça Erturan’ın eşine yaptığı duygu dolu o sürpriz…