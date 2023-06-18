Akıntıya kapılan 2 oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu | Video

Hatay'ın Samandağ ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 2 oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'ndeki sahilde serinlemek için denize giren ve henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kardeş bir süre sonra akıntıya kapıldı.