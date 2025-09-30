Aksaray’da jandarma aracına minibüs çarptı: 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti | Video
Aksaray’da otoyolda jandarma aracına minibüsün çarpması sonucu 2 askeri personel şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti.
Yol kenarında duran Mobil Otoyol Jandarma Karakolu minibüsüne yoldan gelen başka bir minibüs arkadan çarptı. Kazada otoyol jandarma aracında bulunan 2 askeri personel şehit olurken, diğer minibüste 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan askerler ve vatandaşlar ise ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
