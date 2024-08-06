Alabalık çiftliğinin ‘daimi müşterisi’ ayı kameralara yakalandı
Gümüşhane’de Torul Baraj Gölü üzerinde metrelerce derinlikteki su üzerinde yüzerek alabalık çiftliğindeki balıklarla karnını doyuran ayı kameralara yakalandı.
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