Video Yaşam Alevlerin içinde kurtardığı kediye adeta can suyu verdi | Video
Alevlerin içinde kurtardığı kediye adeta can suyu verdi | Video

Alevlerin içinde kurtardığı kediye adeta can suyu verdi | Video

02.09.2025 | 09:36

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş Mahallesi'nde meydana gelen yangında alevler içinde kalan kediye şefkatli eli uzandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kırmızıtaş Köyü'nde meydana gelen yangından onlarca ev ve ahır yanmış, yaklaşık 6 saatlik çalışma sonunda alevler kontrol altına alınmıştı. Bu esnada çevre köylerden de vatandaşlar yardıma koşmuştu. Bunlardan birisi de Muharrem Karahan idi. Yeşilyayla Köyü'nden gelen Muharrem Karahan söndürme çalışmaları sırasında alevler içinde kalan bir kediyi fark etti ve tereddüt etmeden eve girerek onu kurtardı. Yarı baygın haldeki kediyi bir önce su ile buluşturmak için koşturan Muharrem Kaya, Kırmızıtaş Köyü'nün çeşmesinde kediye adeta can suyu verdi. Birkaç çeşmenin soğuk suyuna batıp çıkarılan kedi, kendine gelince kaçarak kayıplara karıştı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alevlerin içinde kurtardığı kediye adeta can suyu verdi | Video 01:27
Alevlerin içinde kurtardığı kediye adeta can suyu verdi | Video 02.09.2025 | 09:36
Gaziantep’te parktaki cinayette 4 şahıs tutuklandı | Video 01:08
Gaziantep'te parktaki cinayette 4 şahıs tutuklandı | Video 02.09.2025 | 09:35
SON DAKİKA: Bağcılar İSTOÇ’ta iş yerlerinde yangın! | Video 08:39
SON DAKİKA: Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerlerinde yangın! | Video 02.09.2025 | 08:38
Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 34 bin adet hap, 2 kilo kokain ele geçirildi | Video 00:47
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 34 bin adet hap, 2 kilo kokain ele geçirildi | Video 02.09.2025 | 08:22
SON DAKİKA | İstanbul İSTOÇ’ta yangın 08:04
SON DAKİKA | İstanbul İSTOÇ'ta yangın 02.09.2025 | 07:58
Denizli’deki yangının 5. gününde havadan müdahale yeniden başladı | Video 01:41
Denizli'deki yangının 5. gününde havadan müdahale yeniden başladı | Video 01.09.2025 | 12:19
Anadolu’da ilk kez Perre Antik Kentte eski Mısır Tanrısı Pataikos’un figürü bulundu | Video 06:48
Anadolu’da ilk kez Perre Antik Kentte eski Mısır Tanrısı Pataikos’un figürü bulundu | Video 01.09.2025 | 12:19
Eski kulüp başkanı cinayetine ilişkin 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:39
Eski kulüp başkanı cinayetine ilişkin 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01.09.2025 | 12:18
Karabükteki orman yangını 21 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor | Video 00:59
Karabükteki orman yangını 21 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor | Video 01.09.2025 | 12:18
Amasya’da düğünde damada 250 bin TL değerinde Hint horozu hediye edildi | Video 02:40
Amasya'da düğünde damada 250 bin TL değerinde Hint horozu hediye edildi | Video 01.09.2025 | 10:35
Kavga ederken yola kontrolsüzce atlayan gence otomobil çarptı | Video 01:04
Kavga ederken yola kontrolsüzce atlayan gence otomobil çarptı | Video 01.09.2025 | 10:35
Sinir krizi geçirerek annesini ve babasını döven şahıs, ‘Dur’ ihtarına uymayarak ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 02:38
Sinir krizi geçirerek annesini ve babasını döven şahıs, ‘Dur' ihtarına uymayarak ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 01.09.2025 | 10:35
Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıktı! 3 milyon 542 bin adet hap ele geçirildi | Video 04:01
Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıktı! 3 milyon 542 bin adet hap ele geçirildi | Video 01.09.2025 | 10:34
Araçlarından 5 kilo esrar çıktı Haberimiz yok savunması yaptılar | Video 01:06
Araçlarından 5 kilo esrar çıktı "Haberimiz yok" savunması yaptılar | Video 01.09.2025 | 10:34
Serik’te ırmağa girip boğuldu | Video 01:26
Serik’te ırmağa girip boğuldu | Video 01.09.2025 | 09:38
Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran soru! 03:19
Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran soru! 01.09.2025 | 00:29
Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran soru! 200 bin TL’lik o soruya bakın ne cevap verdi! 02:11
Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran soru! 200 bin TL’lik o soruya bakın ne cevap verdi! 01.09.2025 | 00:37
Eyüpsultan’da sokak ortasında silahla vurup öldürdüler | Video 03:01
Eyüpsultan'da sokak ortasında silahla vurup öldürdüler | Video 31.08.2025 | 16:38
Parkta oynayan çocukları yerden yere vuran kişi serbest kaldı | Video 01:05
Parkta oynayan çocukları yerden yere vuran kişi serbest kaldı | Video 31.08.2025 | 15:31
Yerdeki poşeti başına geçiren cüce keçi, diğer keçilerin kabusu oldu | Video 02:56
Yerdeki poşeti başına geçiren cüce keçi, diğer keçilerin kabusu oldu | Video 31.08.2025 | 15:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY