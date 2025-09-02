Alevlerin içinde kurtardığı kediye adeta can suyu verdi | Video 02.09.2025 | 09:36 Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş Mahallesi'nde meydana gelen yangında alevler içinde kalan kediye şefkatli eli uzandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kırmızıtaş Köyü'nde meydana gelen yangından onlarca ev ve ahır yanmış, yaklaşık 6 saatlik çalışma sonunda alevler kontrol altına alınmıştı. Bu esnada çevre köylerden de vatandaşlar yardıma koşmuştu. Bunlardan birisi de Muharrem Karahan idi. Yeşilyayla Köyü'nden gelen Muharrem Karahan söndürme çalışmaları sırasında alevler içinde kalan bir kediyi fark etti ve tereddüt etmeden eve girerek onu kurtardı. Yarı baygın haldeki kediyi bir önce su ile buluşturmak için koşturan Muharrem Kaya, Kırmızıtaş Köyü'nün çeşmesinde kediye adeta can suyu verdi. Birkaç çeşmenin soğuk suyuna batıp çıkarılan kedi, kendine gelince kaçarak kayıplara karıştı.