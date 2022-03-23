Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kızının tahtına göz dikti! Stüdyoda şarkı söyledi, güzel sesiyle herkesi mest etti | Video

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel şarkıcı mı oluyor? Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar annesi Havva Öztel de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Daha önce Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ile düet yapacağını açıklaması üzerine gözler genç anneye çevrilmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel daha önce sosyal medyada seslendirdiği şarkılar ile dikkat çekmiş ve 'Kızının tahtına göz dikti' dedirtmişti... Son olarak Havva Öztel'in ünlü sanatçı Bergen'in anısına hazırlanan saygı albümünde şarkı söylemeye hazırlandığı haberleri oldukça ses getirmişti. Havva Öztel son paylaşımı ile adeta 'gümbür gümbür geliyorum' dedi. Stüdyoya giren Havva Öztel söylediği şarkı ile sosyal medyayı salladı. İşte Havva Öztel'in kızı Aleyna Tilki'nin sesini gölgede bırakan performansı...