Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in söylediği Orhan Gencebay şarkısına beğeni yağdı! 'Annesi Aleyna Tiliki'yi gölgede bıraktı'
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Ünlü şarkıcı Aleyna Tiliki'nin annesi Havva Öztel'in söylediği Orhan Gencebay şarkısı söylediği videoya sosyal meday beğeni yağdı! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e 'Annesi Aleyna Tilki'yi gölgede bıraktı' yorumları yapıldı.