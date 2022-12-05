Alibeyköy'deki tramvayın çarptığı İETT otobüsünü sürücüsü: "Yeşil ışıkta geçtim" | Video
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ALİBEYKÖY'de tramvayın çarptığı İETT otobüsünün sürücüsü Ünal Koçkesen (50), "Yeşil ışıkta geçiyordum, otobüsümün yarısından fazlası zaten geçmişti. Geçişimi tamamlamadan tramvay otobüsün arka tarafından vurdu. Kamera kayıtlarına da zaten bakıldı. Tramvayın kırmızıda geçtiği görülüyor" dedi.
"KURALLARA TAMAMEN UYDUM
Otobüs şoförü Ünal Koçkesen, tedavi gördüğü hastanede kazayı anlattı. Koçkesen, ?Normal güzergahımda gidiyordum. Yeşil ışıkta geçiyordum, otobüsümün yarısından fazlası zaten geçmişti. Geçişimi tamamlamadan tramvay otobüsün arka tarafından vurdu. Tramvayın şoförü olup olmadığını göremedim" dedi.
"Kurallara tamamen uydum" diyen Koçkesen, "Kamera kayıtlarına da zaten bakıldı. Tramvayın kırmızıda geçtiği görülüyor. Yeşil yandığı için ben normal güzergahımda seyir halindeydim, tramvayla işim olmadığı için bakmadım. Şu ana kadar maddi hasarlı bile bir kazam yok, ilk defa kaza yaşadım. Korktum" dedi. Koçkesen sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.