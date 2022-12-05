Alibeyköy'deki tramvayın çarptığı İETT otobüsünü sürücüsü: "Yeşil ışıkta geçtim" | Video

ALİBEYKÖY'de tramvayın çarptığı İETT otobüsünün sürücüsü Ünal Koçkesen (50), "Yeşil ışıkta geçiyordum, otobüsümün yarısından fazlası zaten geçmişti. Geçişimi tamamlamadan tramvay otobüsün arka tarafından vurdu. Kamera kayıtlarına da zaten bakıldı. Tramvayın kırmızıda geçtiği görülüyor" dedi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı İETT otobüsü, Taksim'den Cebeci'ye gidiyordu. Normal güzergahında ilerleyen otobüs, Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi.Otobüs şoförü Ünal Koçkesen, tedavi gördüğü hastanede kazayı anlattı. Koçkesen, ?Normal güzergahımda gidiyordum. Yeşil ışıkta geçiyordum, otobüsümün yarısından fazlası zaten geçmişti. Geçişimi tamamlamadan tramvay otobüsün arka tarafından vurdu. Tramvayın şoförü olup olmadığını göremedim" dedi."Kurallara tamamen uydum" diyen Koçkesen, "Kamera kayıtlarına da zaten bakıldı. Tramvayın kırmızıda geçtiği görülüyor. Yeşil yandığı için ben normal güzergahımda seyir halindeydim, tramvayla işim olmadığı için bakmadım. Şu ana kadar maddi hasarlı bile bir kazam yok, ilk defa kaza yaşadım. Korktum" dedi. Koçkesen sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.