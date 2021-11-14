Video Yaşam Alkollü sürücü dehşet saçtı! O anlar kamerada | Video
Alkollü sürücü dehşet saçtı! O anlar kamerada | Video

Alkollü sürücü dehşet saçtı! O anlar kamerada | Video

14.11.2021 | 10:58

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Esenyurt’ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarptı. İki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, saat 01.00'de sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen panelvan minibüs trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada bir araç ile ticari takside bulunan iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, kazaya sebep olan aracın sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde beyaz panelvan minibüs, trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarptığı görülüyor.

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