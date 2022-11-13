Almanya'da hastanede yatan Türk vatandaşı genç kız ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi | Video
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Almanya'nın Köln kentinde geçirdiği trafik kazasının ardından 3 aydır hastanede yatan 22 yaşındaki Selin Yayla tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.