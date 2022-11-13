Video Yaşam Almanya'da hastanede yatan Türk vatandaşı genç kız ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi | Video
Almanya'da hastanede yatan Türk vatandaşı genç kız ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi | Video

Almanya'da hastanede yatan Türk vatandaşı genç kız ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi | Video

13.11.2022 | 06:42

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Almanya'nın Köln kentinde geçirdiği trafik kazasının ardından 3 aydır hastanede yatan 22 yaşındaki Selin Yayla tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

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Almanya'nın Köln kentinde Bergheim kasabasında yaşayan ve geçirdiği trafik kazasının ardından 3 aydır hastanede yatan 22 yaşındaki Selin Yayla tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Türkiye'ye götürüldü. Selin Yayla'nın babası Turan Yayla yaptığı açıklamada, "Geçirdiği trafik kazası sonucu 3 aydır hastanede yatan yavruma sigorta masrafları noktasında zorluklar çıkartınca mecburen bu yola baş vurduk. Çocuğum okulunu mesleğini bitirdiği hafta bu talihsiz kazayı yaşadı. İlk üç hafta hastanede gerekli tedavilerde her şey yolunda gitti. Daha sonra 3 aydır yatağa bağımlı olunca gerekli rehabilitasyon ve tedavi noktasında sıkıntılar yaşadık. Biz de Covid-19 salgını döneminde devletimizin mağdur vatandaşlarımızı Türkiye'ye götürüp tedavi ettiği gibi bize de kucak açar diyerek Köln Başkonsolosluğumuza başvurduk" dedi. Gerekli evrakları hazırladıktan sonra işlemlerin başladığını söyleyen Yayla, "Buradan Köln Başkonsolosumuz Turhan Kaya Bey'e ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Hem bizim derdimizi ülkemize ilettiler, hem de yavrumuz uçuncaya kadar bizlerle birlikte havaalanına hatta piste kadar eşlik ettiler" dedi.

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