Amasya'da ilginç olay: "Benim mekanım" dediği mezarına geceleri girip yatıyor | Video
Amasya'nın Suluova ilçesinde 78 yaşındaki bir vatandaş, kimseye zahmet vermemek için ölmeden önce mezarını kazdı. Kazma-kürekle toprağı kazıp hazırladığı kendi mezarına geceleri gelip yatan yaşlı adam, görenleri şaşırtıyor.
"KİMSEYE ZAHMET VERMEMEK İÇİN MEZARIMI KENDİM KAZDIM"
Yağışlardan etkilenmemesi için üstünü naylon ve çatı parçalarıyla kapattığı mezara gelip dua da eden 5 çocuk babası Karabela, "Kimseye zahmet vermemek için mezarımı kendim kazdım. Allah nasip ederse beni buraya defnetsinler" dedi.
150 haneli köyde herhangi birisinin vefat ettiğinin minareden bildirilmesi sonrasında mezar kazılmasına öncülük etmesiyle bilinen Karabela, "Her adam böyle mezar kazamaz. Allah bana güç vermiş. Mezarıma geceleri de gelip yatıyorum. Çünkü burası benim mekanım" diye konuştu.
"KÖYDEKİ BÜTÜN KAZILAN MEZARLARDA EMEĞİ VAR"
Ahmet dedenin köyde çok sevildiğini anlatan köy muhtarı Yusuf Taşova ise "Köyde bütün kazılan mezarlarda emeği var. Herkese yardım etmiştir. Kimsenin kalbini kırmamıştır. Allah uzun ömür versin" şeklinde konuştu.
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