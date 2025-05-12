Amasya'da peşpeşe iki deprem, panik yarattı | Video

Amasya'da saat 12.23'te Gümüşhacıköy merkez üssü olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.26'da ise yine Gümüşhacıköy merkez üssü olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi yaşayan vatandaşlar panik yaşadı.