Video Yaşam Amasya'da peşpeşe iki deprem, panik yarattı | Video
Amasya'da peşpeşe iki deprem, panik yarattı | Video

Amasya'da peşpeşe iki deprem, panik yarattı | Video

12.05.2025 | 12:50

Amasya'da saat 12.23'te Gümüşhacıköy merkez üssü olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.26'da ise yine Gümüşhacıköy merkez üssü olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi yaşayan vatandaşlar panik yaşadı.

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