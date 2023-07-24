Ambulans helikopter yılanın ısırdığı vatandaş için havalandı | Video
Hakkari’nin Derecik ilçesinde yılanın ısırdığı vatandaş, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.
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