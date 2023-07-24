Ambulans helikopter yılanın ısırdığı vatandaş için havalandı | Video 24.07.2023 | 14:52 Hakkari’nin Derecik ilçesinde yılanın ısırdığı vatandaş, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Gelişen köyüne bağlı Suçıktı mezrasında meydana geldi. 40 yaşındaki S.E. isimli şahıs, ahırına girdiği sırada yılan tarafından ısırıldı. S.E., yakınlarının haber vermesi üzerine ambulansla hızlıca Derecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada gerekli müdahale yapılarak hayati fonksiyonları normalleştirilen hasta, helikopter ambulans ile Hakkari Devlet Hastanesine nakli yapıldı.