Video Yaşam Ambulans helikopter yılanın ısırdığı vatandaş için havalandı | Video
Ambulans helikopter yılanın ısırdığı vatandaş için havalandı | Video

Ambulans helikopter yılanın ısırdığı vatandaş için havalandı | Video

24.07.2023 | 14:52

Hakkari’nin Derecik ilçesinde yılanın ısırdığı vatandaş, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.

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Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Gelişen köyüne bağlı Suçıktı mezrasında meydana geldi. 40 yaşındaki S.E. isimli şahıs, ahırına girdiği sırada yılan tarafından ısırıldı. S.E., yakınlarının haber vermesi üzerine ambulansla hızlıca Derecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada gerekli müdahale yapılarak hayati fonksiyonları normalleştirilen hasta, helikopter ambulans ile Hakkari Devlet Hastanesine nakli yapıldı.

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