Video Yaşam Ambulans şoförünü bıçakladı; kendisini görüntüleyene saldırdı | Video
Ambulans şoförünü bıçakladı; kendisini görüntüleyene saldırdı | Video

Ambulans şoförünü bıçakladı; kendisini görüntüleyene saldırdı | Video

04.01.2023 | 11:55

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BAŞAKŞEHİR'de ambulansın, aracına çarptığını iddia eden sürücü, ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaraladı. Araçtaki hamile kardeşini bahane eden kadın, kendisini telefon kamerası ile görüntüleyen kişiye de saldırdı. Yaşananlar saniye saniye kaydedildi.

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Görüntüler, geçtiğimiz günlerde Başakşehir TEM Otoyolu'nda kaydedildi. Hamile olduğunu belirttiği kardeşi ile Esenyurt, istikametine giden kadının aracına iddiaya göre ambulans çarptı. Kazanın ardından aracından inen sürücü, ambulans şoförüne bıçakla saldırarak, kolundan yaraladı. Korkuya kapılan acil sağlık ekibi, araçlarının kapısını kilitleyerek, kendilerini korumaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir kişi, olay yerinde durarak, yaşananları telefonunun kamerası ile kaydetmeye başladı. Ambulans şoförünü olayı soran kişiye, kadın sürücü tepki gösterdi. Saldırgan görüntü alan kişinin üzerine yürüyerek, telefonuna vurdu. Video kaydında saldırganın, "Kimse bıçakla saldırmadı. Benim kardeşim hamile, ambulans bize çarptı. Bebeğe zararı olabilirdi. Siz nasıl gazetecisiniz? İşinizi yapın. Can kurtarayım derken, can aldı. Taciz ettiniz, sapıksınız" dediği duyuldu. Saldırgan daha sonra aracına binerek, uzaklaştı.

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