Amcasını ve yengesini öldüren katil zanlısı 3 yeğenin yargılanmasına devam edildi | Video 13.04.2023 | 13:45 Otelci olan amcasını ve yengesini öldüren katil zanlısı 3 yeğenin yargılandığı dava görülmeye devam edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenyurt'ta 1 Ekim 2021 tarihinde otoyol kenarında yanar vaziyette araç bulunmuştu. Aracın içinde kimse bulunmazken, şoför mahallinde maktul Nuri Yıldız'a ait nüfus cüzdanı bulunmuştu. Nuri Yılmaz'a ulaşmak için Avcılar'da bulunan ikametine gidilmiş ancak evin kapısının kilitli olması üzerine çilingirle kapının açtırılıp içeri girildiğinde maktulün eşi Esra Yıldız'ın boğazının kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti. Daha sonra yapılan aramalar sonucunda Nuri Yılmaz'ın cesedi Beylikdüzü'nde bulunmuştu. Yapılan inceleme sonunda şüphelilerin Nuri Yıldız'ın yeğenleri olduğu öğrenilmişti.Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Aleyna Yıldız, Ferhat Yıldız, Mühyettin Yıldız ve müştekiler hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Duruşmada ayrıca tanıklar dinlendi.Tanık Berfin Yıldız beyanında, " Olay tarihinde işten 23.30 sıraları eve geldim. Kardeşlerim Ferhat, Muhyettin ve Aleyna'nın evde olduklarını bizzat gördüm. Ertesi gün amcamın ve yengemin öldürüldüğünü öğrendim. Benim şapka koleksiyonum var. Polisler görüntülerde ki şapkanın bana ait olmadığını sordu. Şapkanın bana ait olmadığını söyledim. Ben her ne kadar kamera görüntülerinde kardeşlerimi teşhis etmiş isem de bu teşhisi polisler kendileri yazmıştır. Ben böyle bir beyanda bulunmadım. Sağlıklı bir ortamda ifade vermedim. Benim daha öncesinde Nuri ile bir diyaloğum yoktur. Kendisine amca diye hitap etmiyordum" dedi.Tanık Kayhan Türkoğlu beyanında, "Ben Nuri beyin işlettiği otelin mülk sahibiyim. Sanıkları daha önceden tanımıyorum. Nuri beyin otopsisi için Adli Tıp'ın önündeyken kızının yanına gidip başsağlığı dilediğim sırada bir erkek şahıs yanımıza gelerek 240 bin TL verdiğini oğullarının otele ortak ettiğini söyledi. Ardından aynı şahıs benim aracıma bindi. Telefon görüşmelerinde konuştuğu kişilere aynı şeyleri söyledi. Kişinin kim olduğunu Nuri beyin kızı Sevda'ya sordum. Bana büyük amcaları olduğunu söyledi. Ben Nuri beyin tüm kardeşlerini tanırım. Ancak o şahsı ilk kez gördüm. Nuri Bey daha öncesinde yeğenlerini otele ortak ettiğini söylemedi" ifadelerini kullandı.Müşteki Sevda Yıldız söz alarak, " Tanığın beyanı doğrudur. Bizzat benim önümde yaşandı. Ben babam için ağlarken amcam yanımıza gelerek 'kızım sen korkma otel artık bizim, ben Ferhat'ı ortak ettim' dedi" şeklinde konuştu.Sanıklar aleyhe olan hususları kabul etmediklerini söyleyerek beraatlerini talep ettiler.Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı, 11 Ekim 2021 tarihinde Esenyurt Haramidere mevkiinde otoyol kenarında bulunan araç yanar vaziyette bulundu. Söndürme işlemleri sırasında yapılan incelemede aracın içinde kimsenin bulunmadığına ve aracın dış kısmında kan olduğu tespit edilirken, şoför mahallinde maktul Nuri Yıldız'a ait nüfus cüzdanı bulundu.Nuri Yılmaz'a ulaşmak için Denizköşkler Mahallesinde bulunan ikametine gidildiği kaydedildi. Evin kapısının kilitli olması üzerine çilingirle kapının açtırılıp içeri girildiğinde maktulün eşi Esra Yıldız'ın boğazının kesilerek öldürüldüğüne ve yapılan aramalar sonucunda Beylikdüzü'nde cesedi bulunan maktul Nuri Yıldız'ın başına isabet eden 3 kurşunla hayatını kaybettiğine yer verildi.Soruşturma neticesinde incelenen güvenlik kamera görüntülerinde Esra Yıldız'ın öldürüldüğü gece evine gelen koyu renk şapkalı ve maskeli iki erkeğe kapıyı açtığı, bu kişilerin 10 dakika sonra binadan çıktıkları tespit edildi. Nuri Yıldız'ın ise, Beyoğlu'ndaki bir otelden tek başına ayrıldıktan sonra, bir parkın önünde dörtlüleri yanan bir otomobilin önünde durduğu, daha sonra Edirne yönüne gittiği belirlendi.Şüphelilerin kullandığı cep telefonu hatlarının HTS kayıtlarının incelenmesi üzerine şüphelilerin olay saatinde evde olmadıkları belirlendi. Yapılan araştırmada şüpheliler, maktul Esra Yıldız'ın bulunduğu konuta girdikleri kamera görüntülerinde ve HTS kayıtlarından tespit edildi. Tespitler sonucunda şüpheliler Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız olduğu belirlendi. Otomobili park edip ayrılan şüphelinin ise Aleyna Yıldız olduğu teşhis edildi.Cumhuriyet Başsavcısı, 3 sanık hakkında ' tasarlayarak öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 ayrı suçtan 9'ar yıl hapis cezası talep edildi.