Video Yaşam Ampute Şampiyonları "Emniyet" ile uçtu | Video

Ampute Şampiyonları "Emniyet" ile uçtu | Video

Ampute Şampiyonları
26.09.2021 | 12:53

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Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, TEKNOFEST’ i ziyaret ederek Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait 3 helikopterle İstanbul turu attı. Kazandıkları kupayı festivale getiren futbolcular ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

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İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST son gününde ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, alanda sergilenen hava, kara ve insansız hava araçlarına yakından izleyerek bol bol fotoğraf çektirirken, yerli ve milli imkanlarla üretilen hava araçlarının yaptığı uçuş gösterilerini ilgi ile takip ettiler. Zaman zaman hava araçlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı da son gün TEKNOFEST'i ziyaret ederek Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 3 adet helikopterle İstanbul semalarında uçuş keyfi yaşadı.

"ÜRETEN ÜLKESİNE HİZMET EDEN BİR TOPLUM OLMALIYIZ"
Ampute Milli Takım Teknik Direktör Osman Çakmak uçuş sonrası SABAH'a yaptığı açıklamada futbolcuların değer görmelerinin müsabakalara hazırlanırken ki zor dönemlerde onları motive ettiğini belirterek "Çocuklara her zaman antrenmanda diyordum 'biz uçan bir takım olacağız' diye. Bugün gerçekten uçtuk. Çok eğlenceli, heyecanlı dakikalar yaşadık. Bu da bizi mutlu etti. Bazı değerler vardır. Bizi biz yapan bu değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Takım mutlu, Avrupa şampiyonu olmuş. Teknofest deyince aklıma üreten büyüyen bir ülke geliyor. Gençler bizim her şeyimiz, geleceğin teminatı. Biz onlara çok güveniyoruz. Eğer bu ülke 84 milyon olduysa çok büyük ağır bedeller ödendi. Gençlerimizin bu ağır bedellerin farkında olması lazım. Üreten ve ülkesine hizmet eden bir toplum olmalıyız. Sakın çizgimizden şaşmayalım. Disiplinimizi bozmayalım. Aynı arzu ile devam edelim." diye konuştu.

BİRAZ SALLANDIK
Uçuş sonrası duygularını anlatan futbolculardan Rahmi Özcan; "Çok güzeldi. Pilotlarımız bizi Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi heyecanlandırmak istediler galiba, biraz sallandık." dedi.

Daha önce helikopterle uçuş yapmadığını aktaran Şeyhmus Erdinç ise "Biraz korku, adrenali heyecan hepsi karışıktı. Normal uçaktan korkan bir insanım, helikopter adrenalin yükseldi. Pilotlarımıza güveniyorum. Onlar dünyanın en iyi pilotları. Onlarla bir daha uçarım." diye konuştu.

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