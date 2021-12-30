Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:33
Ankara Aşti'de 200 polisle yılbaşı denetimi | Video 30.12.2021 | 16:30
00:46
Bitcoin üretim tesislerine operasyon | Video 30.12.2021 | 16:38
02:02
Sel sonrası Ergene'de korkutan yükseliş: Nehrin debisi 10 kat arttı | Video 30.12.2021 | 16:22
00:25
Diyarbakır'da 2 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı | Video 30.12.2021 | 13:20
00:35
02:54
Eş zamanlı şafak operasyonu ile 17 kişi gözaltına alındı | Video 30.12.2021 | 14:41
00:53
Mersin'de kanala sıkışan köpek kurtarıldı | Video 30.12.2021 | 14:26
01:03
02:35
Antalya'da Boğaçay taştı, köprü ulaşıma kapandı | Video 30.12.2021 | 15:24
01:01
Yeni yıl için süslenen tarihi ilçe Safranbolu drone ile görüntülendi | Video 30.12.2021 | 15:24
02:22
00:16
Kilimle hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameraları ve bisikleti çaldı | Video 30.12.2021 | 15:15
03:50
00:26
Aç kalan vaşak köye indi | Video 30.12.2021 | 14:04
01:44
Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok | Video 30.12.2021 | 13:58
02:03
Temizlik işçisinin süpürgesini alıp kaçan sevimli köpek kamerada | Video 30.12.2021 | 13:58
02:29
Avcılar'da balkonu çöken bina mühürlendi | Video 30.12.2021 | 13:43
00:31
Eniştesini öldüren şüpheli yakalandı! "Tartıştık ateş ettim" | Video 30.12.2021 | 13:35
03:37
Van'da pitbull cinsi köpekler art arda sokağa terk ediliyor 30.12.2021 | 13:03
04:18
İstanbul'da 70 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi | Video 30.12.2021 | 13:00
ANKARA Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yılbaşı öncesi 200 polisle asayiş uygulaması yapıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi halkın yoğun olduğu noktalardan biri olan AŞTİ'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 200 polisin katıldığı uygulamada, vatandaşların üst ve valizleri aranırken, yolcu peronlarında Genel Bilgi Taraması (GBT) kimlik denetimi yapıldı. 5 narkotik ve bomba uzmanı köpeğin de kullanıldığı, yaklaşık 2 saat süren denetlemelerde, tüm giriş ve çıkış noktalarında kontrol yapıldı. Kargo bölümünde de polis köpekleriyle arama yapıldı.