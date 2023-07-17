Ankara Emniyeti ekiplerinden uyuşturucu baskını: 3 tutuklu | Video
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri Ankara’nın Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda toplamda 3 kişi tutuklandı.
Ayrıca Gölbaşı İlçesinde tespit edilen bir adreste ikamet içerisinde özel olarak oluşturulmuş çadır bölme içerisinde uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan sıvı gübreler, çeşitli ışıklandırma ve iklimlendirme cihazları ile, belirtilen ekipman ile yetiştirildikten sonra kurumaya bırakılmış vaziyette 860 gram esrar maddesi ile esrar maddesinden elemek suretiyle elde edilen 340 gram toz esrar maddelerinin ele geçirildi.
Yukarıda açıklanan olaylarla ilgili 3 şüpheli yakalanarak haklarında TCK' nun 188/3 maddesi gereğince Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama ve 2313 sayılı kanunda belirtilen İzinsiz Olarak Ekimi ve Dikimi İzne Bağlı Hint Keneviri Bitkisi Yetiştirmek suçlarından yasal işlemler yapıldı.
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