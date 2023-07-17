Ankara Emniyeti ekiplerinden uyuşturucu baskını: 3 tutuklu | Video 17.07.2023 | 13:19 Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri Ankara’nın Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda toplamda 3 kişi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçlarına yönelik yapılan araştırmalar ve alınan istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde 12 ayrı kutu içinde uyuşturucu madde imalatı amacıyla kullanıldığı anlaşılan Toplam 5 Kilo 746 gram çeşitli asitler ve kimyasallar, imalat aşamasında kullanılan 4 adet kimyasal madde bulaşığı olan çeşitli boylarda plastik kap, 1 adet elek, 1 adet tencere, 1 adet kepçe, 1 çift eldiven, 2 adet metal kaşık, 1 adet gözlük, 9 adet enjektör, 1 adet cam ölçek, 1 adet el yazısı ile kimyasal maddelerin nasıl birleştirileceği yazılı not kağıdı ile, belirtilen kimyasallar ve ekipman ile üretildiği anlaşılan ve kurumaya bırakılmış vaziyette 465,60 gram uyuşturucu Kokain maddesi ele geçirdiği bilgisine ulaşıldı.Ayrıca Gölbaşı İlçesinde tespit edilen bir adreste ikamet içerisinde özel olarak oluşturulmuş çadır bölme içerisinde uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan sıvı gübreler, çeşitli ışıklandırma ve iklimlendirme cihazları ile, belirtilen ekipman ile yetiştirildikten sonra kurumaya bırakılmış vaziyette 860 gram esrar maddesi ile esrar maddesinden elemek suretiyle elde edilen 340 gram toz esrar maddelerinin ele geçirildi.Yukarıda açıklanan olaylarla ilgili 3 şüpheli yakalanarak haklarında TCK' nun 188/3 maddesi gereğince Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama ve 2313 sayılı kanunda belirtilen İzinsiz Olarak Ekimi ve Dikimi İzne Bağlı Hint Keneviri Bitkisi Yetiştirmek suçlarından yasal işlemler yapıldı.