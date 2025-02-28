Ankara merkezli 3 ildeki eş zamanlı operasyonda 80 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi | Video
Yasadışı yöntemlerle Türkiye’ye getirdikleri yedek otomobil parçalarını anlaştıkları kişilere ve işyerlerine satan şüphelilere yönelik Ankara merkezli iki ilde icra edilen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen bin 340 araç motoru ile 2 bin 559 adet yedek parçanın toplam 80 milyon lira değerde olduğu öğrenildi.
TAŞIMA İŞLERİNİ KARGO VE NAKLİYE ARAÇLARIYLA YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Zanlıların, temin ettikleri yedek parçaları kargo veya nakliye araçlarındaki diğer eşyaların arasına saklayarak alıcılarına gönderdiği öğrenildi. Şüphelilerin kendilerine gelen talep doğrultusunda toptan veya perakende satış yaptığı aktarıldı.
ELE GEÇİRİLEN 3 BİN 899 PARÇANIN PİYASA DEĞERİ 80 MİLYON LİRA
İcra edilen operasyonda ele geçirilen bin 340 motor ile 2 bin 559 adet yedek parçanın toplam piyasa değerinin ise 80 milyon lira değerde olduğu öğrenildi.
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