Ankara merkezli 3 ildeki eş zamanlı operasyonda 80 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi | Video 28.02.2025 | 09:19 Yasadışı yöntemlerle Türkiye’ye getirdikleri yedek otomobil parçalarını anlaştıkları kişilere ve işyerlerine satan şüphelilere yönelik Ankara merkezli iki ilde icra edilen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen bin 340 araç motoru ile 2 bin 559 adet yedek parçanın toplam 80 milyon lira değerde olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kanuna aykırı yollarla yurt dışından temin ettikleri yedek otomobil parçalarını ülkeye getirerek anlaşmalı oldukları kişilere ve işyerlerine satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen Kaçakçılık Şube polisleri, Ankara merkezli Gaziantep ve Şırnak illerinde belirledikleri adreslere gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 15 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı.Zanlıların, temin ettikleri yedek parçaları kargo veya nakliye araçlarındaki diğer eşyaların arasına saklayarak alıcılarına gönderdiği öğrenildi. Şüphelilerin kendilerine gelen talep doğrultusunda toptan veya perakende satış yaptığı aktarıldı.İcra edilen operasyonda ele geçirilen bin 340 motor ile 2 bin 559 adet yedek parçanın toplam piyasa değerinin ise 80 milyon lira değerde olduğu öğrenildi.