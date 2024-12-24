Ankara'da 11 aracı biçen hafriyat kamyonunun görüntüleri ortaya çıktı | Video
Ankara’da rampada kayan hafriyat kamyonu, park halindeki 11 araca çarparak devrilmişti. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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